Politie vindt ‘soort bomvest’ bij Ossenaren die overval op geldtransport voorbereidden

De twee verdachten zouden een medewerkster van het geldtransportbedrijf hebben bedreigd via sms-berichten. Onder de druk van die bedreiging heeft zij informatie verstrekt over een geldtransport waarop zij op 21 december 2018 moest rijden. Zij heeft deze afpersing gemeld bij de politie en die heeft de mannen op de bewuste dag opgepakt.

Bij de aanhouding waren beide verdachten in bezit van materialen waarmee mogelijk een constructie gelijkend op een bomvest te maken was. Het is aannemelijk dat deze constructie voor de medewerker van de geldwagen eruit zou zien als een echt bomvest. Dat zou erg bedreigend hebben kunnen overkomen. Het onderzoek naar de exacte rol van de verdachten bij deze voorbereidende handelingen van afpersing loopt nog.