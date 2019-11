Politie vindt vuurwapen in gepantserde auto op woonwagenkamp in Lith

updateLITH - Bij het doorzoeken van het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith is een vuurwapen gevonden. Dat meldt de politie. Het wapen lag in een verborgen ruimte van een gepantserde auto.

Bij een woning en een bedrijf in Oss werden meerdere voertuigen in beslag genomen, waarvan er een aantal gestolen bleek te zijn. De politie vermoedt dat op deze locatie de gestolen voertuigen ‘omgekat’ werden. Dat wil zeggen dat de gegevens van een niet-gestolen voertuig worden overgezet in dat van het gestolen voertuig, zodat deze ‘legaal’ lijkt.

Vernuftige verstopplek

De politie was donderdag begonnen aan een grote actie op het woonwagenkamp in Lith. Donderdag meldde de politie al dat daar acht handgranaten zijn gevonden en dat die door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn veiliggesteld. In de avond werd er dus ook nog een vuurwapen gevonden, in een - volgens de politie - zeer vernuftig ingebouwde verstopplek boven het dashboardkastje van een auto.

De doorzoeking op het kampje in Lith gaat waarschijnlijk door tot vrijdagavond. Daarna mogen de bewoners weer terug naar hun woningen.

Operatie Alfa

De actie in Lith maakt onderdeel uit van Operatie Alfa. Vorige week werden als startschot van die operatie crimineel kopstuk Martien R., zijn zoon Anton R. en broer Toon R. aangehouden bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Volgens de politie blijft Operatie Alfa actief, maar of er nieuwe acties volgen wil het onderzoeksteam nog niet kwijt.

In het kader van de actie viel de politie de afgelopen tijd ook binnen bij panden in Berghem, Oijen en Oss. Daarnaast werd een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar doorzocht, daar werd ook een vuurwapen gevonden. De politie verwacht het onderzoek op het woonwagenkamp in Lith later vrijdag af te ronden.