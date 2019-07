Politie voorkomt geldwagenoverval; OM eist jarenlange celstraffen voor Ossenaren

DEN BOSCH - ‘Hufterig egoïsme’ bracht drie Ossenaren tot het plan een geldwagen uit Best te overvallen. De chauffeuse die zegt slachtoffer te zijn was daarbij juist het brein, aldus het OM dat celstraffen tot 4,5 jaar eiste.

Het was nogal een verhaal waarmee de Osse Meike K. december vorig jaar naar de politie ging. Of eigenlijk haar vader. Hij zei dat zijn dochter moest meedoen aan een overval op een geldwagenbedrijf in Best. Zijn dochter is daar chauffeur. En de vrouw (30) gaf alles toe. Twee mannen hadden haar bedreigd. Ze moest meewerken aan een overval een paar dagen later. Dat was het weekeinde voor kerst, als de wagens bomvol cash zitten. De kerels zouden haar een bomvest omdoen. Eenmaal ingestapt zou de bijrijder zo geen alarm durven slaan. Via een weggooitelefoon zouden ze naar een plek worden gestuurd waar de mannen het geld konden overladen.

Kogel

Dat het serieus was, merkte Meike toen haar kat thuis met iets speelde. Een kogel, die door de brievenbus was geduwd. Vandaar dat haar vader ingreep en ze nu op het bureau stond. De politie nam haar telefoon over en maakte zo zelf een afspraak met de twee mannen, de volgende ochtend, in het buitenbied van Oss. Daar lag het arrestatieteam te wachten en alles ging in de boeien.

In de scooter van de ene man zaten spullen voor een nep-bomvest, de ander had een pistool, overalls en tiewraps in de auto. Maar Loekie N. (29) en Guus van der D. (34) kwamen met een heel ander verhaal. Niet alleen hadden ze net de avond ervoor besloten alles af te blazen (teveel twijfel, teveel stress. Maar ook was juist Meike het brein achter alles. Zij had hen benaderd.

Dikke vrienden

De zaak zat inderdaad anders, gaf ze toe in de rechtbank. Jaren terug zou Loekie een hennepkwekerij in haar huis zetten, maar dat blies ze af. Hij eiste toen vijf mille aan onkosten. Die had ze niet. Ze kon het toen afkopen door info over de geldtransporten te geven. Daar ging ze in mee, totdat de kat de kogel vond. Die was bestemd voor haar partner. De overval was echt niet haar idee. Juist zij wist dat geldwagens zwaar beveiligd zijn. Maar ze moest wel meedoen.

Er zaten grote gaten in haar verhaal. Want waarom had ze de politie niet verteld over de kwekerij? En in berichtjes leek ze juist dikke vrienden met Loekie en Guus. De mannen zeiden niks van de kwekerij te weten. Ze vonden zich onschuldig omdat ze de overval al hadden afgeblazen. Wat de politie als bomvest-onderdelen zag, waren een broodtrommel, met kruimels er nog in, en een rol tape. Ze hoopten op een buit van 2,5 miljoen. Maar een echt plan was er niet. Vandaar het afblazen.

Broodtrommel

Officier van justitie Erna Vrijhoeven zag het allemaal simpeler. Meike was al jaren geleden van plan een wagen van het bedrijf in Best te overvallen. Ze legde het voor aan Loekie, die er met een vriend wel brood in zag. Meike vertelde hen alles over de wagens, maakte foto’s en filmpjes. Even was er het plan de vriendin van de bijrijder te bedreigen. Dat kon niet omdat de werkroosters niet bekend waren. ging niet door. Meike bedacht toen dat zij bedreigd moest worden. Ze noemde het bomvest en vroeg een kogel om aan de politie te laten zien.

Vrijhoeven ziet nergens bewijs van de bedreigingen die Meike nu allemaal noemt. Opvallend is dat zij zich op haar zwijgrecht beroept als ze zich vastpraat. In de scooter zat inderdaad een broodtrommel met andere troep, maar samen was daar een nep-bomvest van te maken. Het afblazen geloof Vrijhoeven dus ook niet. Wel ziet ze dat het verhaal van de mannen logischer is dan dat van Meike. Het was enkel aan de politie te danken dat er geen grote som geld was verdwenen, en een bijrijder een groot trauma had opgelopen. Ze eiste vier jaar cel voor Loekie, vier jaar waarvan een voorwaardelijk voor Meike en 4,5 jaar voor Guus. Die heeft een zwaar strafblad.

De advocaten van de mannen vroegen de overval niet serieus te nemen, gezien het wel erg rammelende plan. En het was afgeblazen. Monique Hendriks vond het onbegrijpelijk dat de bedreigde Meike die alles had aangegeven, nu voor de rechter zat.