Politie waarschuwt: nepagent actief in centrum van Oss

Dat is natuurlijk niet gebruikelijk, aangezien boetes via het Centraal Justitieel Incassobureau geïnd worden. Het is niet duidelijk of de man inmiddels opgepakt is.

Saillaint detail: sinds juli 2019 geldt er een fietsverbod in het centrum van Oss. In september deed deze krant een simpele steekproef, waarbij in één uur tijd 34 tweewielers de binnenstad in- of uitreden. Slecht één op de tien fietsers stapte af. Het laatste nieuws omtrent het verbod stamt van kort geleden: nét geen honderd mensen werden in het eerste halfjaar na de invoering van het fietsverbod op de bon geslingerd.