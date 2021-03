Politieheli cirkelt boven Heesch, Agenten zouden ‘op zoek zijn naar persoon’

HEESCH - In Heesch is deze zaterdagavond sinds 19.45 uur veel politie op de been. Er vliegt een politiehelikopter boven Heesch, agenten zoeken met zaklampen in tuinen. Meerdere politiewagens rijden rond.