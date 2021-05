Politiek Bernheze wil meer geld voor aanpakken wegen

HEESCH - Acht straten in Bernheze moet de gemeente komend jaar alsnog grondig aanpakken. Dat vinden vijf partijen in de gemeenteraad. Zij willen dat het college de investering daarvoor, zo'n 2 miljoen euro extra, opneemt in de begroting voor 2022.

Het college stelt in de kadernota voor om 1 miljoen euro te reserveren voor infrastructurele werken. De noodzakelijke aanpassingen aan de acht wegen heeft het college geschrapt om te bezuinigen. B en W zijn van mening dat die grote aanpassingen kunnen wachten.

Infrastructurele aanpassingen niet uitstellen

CDA, SP, D66, VVD en Blanco, die samen 16 van de 23 stemmen in de gemeenteraad vertegenwoordigen, willen dat de gemeente de infrastructurele aanpassingen niet uitstelt. Zij dienden daarvoor donderdagavond bij de behandeling van de kadernota 2022, die geldt als voorbereiding op de begroting, een motie in. Het gaat om herinrichting Ploeg-Leharstraat en reconstructie Schoonstraat en Nieuwe Erven in Heesch, herstraten Peelstraat in Vorstenbosch en reconstructie van de Gouverneursweg in Heeswijk-Dinther, Loosbroeksestraat in Loosbroek, en Weijen en Korenstraat in Nistelrode.

Uitstel ten koste van verkeersveiligheid

De projecten zouden in de toekomst ingehaald moeten worden om niet structureel op achterstand te raken. Uitstel zou volgens de vijf partijen ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Bovendien blijven de kosten voor onderhoud hoog als de kwaliteit van de wegen niet verbetert. De wegen zijn, net als groen, beeldbepalend in de gemeente en moeten dus in orde zijn.

Lokaal en Progressief Bernheze steunden de motie niet. Wethouder Pieter van Dieperbeek vroeg de vijf partijen de motie aan te houden. Hij wil binnenkort een bijeenkomst houden om kaders vast te stellen met de raad om de afweging objectief te kunnen maken welke wegen prioriteit krijgen in de aanpak. De indieners van de motie willen echter nu al meer geld veiligstellen.

Motie nieuwe woonvormen

Progressief Bernheze, D66, Blanco en VVD riepen het college in een andere motie op geld en capaciteit vrij te maken om inwoners en organisaties die nieuwe betaalbare woonvormen willen realiseren actief te faciliteren en begeleiden. Zo zou nog dit jaar een concreet experiment moeten starten naar voorbeeld van Minitopia. Die motie haalde het niet.

Motie publiekscampagne

De motie van Progressief Bernheze, D66 en Blanco met de oproep een publiekscampagne te starten gericht op bewustwording en stimuleren van gedragsverandering rond de gevolgen van klimaatverandering, kreeg wel unanieme steun.

Unanieme steun voor kadernota

De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met de kadernota. Dat betekent dat Bernheze onder meer in gaat zetten op een nieuw afvalbeleid, gaat investeren (260.000 euro) in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en ook 35.000 euro investeert in een nieuwe koepel voor Sterrenwacht Halley. De gemeente trekt ook 5750 euro uit om de houten verkiezingsborden te vervangen door één mobiel billboard per kern. De ozb gaat volgend jaar met 3,4 procent omhoog.