Politiek café Zout probeert bij Prem de mens achter de grote mond in beeld te krijgen

Discussie zal er zijn tussen de Osse oud-wethouders Hendrik Hoeksema (PvdA) en Jules Iding (SP) over het boerenprotest en de toekomst van de landbouw. Hoeksema is op dit moment bestuurder van de ZLTO, de landbouworganisatie die ook bij een aantal boeren onder vuur ligt. Iding schreef recent een visie op de toekomst van de landbouw.

‘Monumentenredder’ Ton Kemkens praat met de Osse landschapsarchitect Esther Kruit over het scheppen van een mooie en levendige stad. Kruit tekende in Oss onder ander voor de renovatie van het Elzeneindpark met kinderboerderij in Oss. Landelijk maakt zij furore met het recent geopende succesvolle Spoorpark in Tilburg. Kemkens is bekend van succesvolle renovatieprojecten in Oss als die van het oude Bergosskantoor.