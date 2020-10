Politiek Oss dubt over Groene Engel: is cultuurpodium een nieuwe investering waard?

,,Wij hebben als VVD moeite met de ontzettend zure appel die voor ons ligt”, zegt raadslid Hilde de Wit. ,,Er ligt een duur reddingsplan. Om daar mee in te kunnen stemmen, moeten we zeker weten dat dit het laatste reddingsplan is. De bodemloze put moet dicht.”



Beter Oss was in een eerder stadium al zeer kritisch op de Groene Engel. De partij zag het podium anderhalf jaar geleden haast liever failliet gaan dan dat er überhaupt een nieuw businessplan werd opgesteld. De uitkomst van dat plan wordt door D66 nu als een fiasco bestempeld. De PvdA is er nog niet uit.