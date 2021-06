Politiek Oss is opvallend eensgezind: gemeente en burgemeester gingen ‘zorgvuldig’ om met Arie den Dekker

UPDATE Martien R. wilde Berghemse woning, maar het geld ging via Bulgarije, zegt OM

4 juni DEN BOSCH/BERGHEM - Martien R., leider van de Osse woonwagenfamilie, had in 2019 vier euro op zijn bankrekening staan. En toch wist hij volgens justitie in het bezit te komen van een bijna 7 ton kostend herenhuis in de Berghemse nieuwbouwwijk Piekenhof. Een sterk staaltje witwassen, concludeerde het Openbaar Ministerie vrijdagmorgen in de rechtbank.