Politiek Oss komt nu toch in het geweer tegen huisjesmelkers: ‘Het loopt de spuigaten uit’

Bewoners luiden de noodklok over huisjesmel­kers: 'Woonple­zier naar de gallemie­zen’

OSS - Terwijl de gemeente broedt op regels om het tegen te gaan, valt de een na de andere woning in Oss in handen van huisjesmelkers die er zoveel mogelijk tijdelijke huurders in onderbrengen. In de Burgemeester Ploegmakerslaan luiden bewoners de noodklok.

3 februari