Politiek Oss schiet flinke gaten in plan cultuurhart: ‘Wie gaat er in vredesnaam naar het Warenhuis?’

Kinderboer­de­rij De Elzenhoek in Oss is in half jaar tijd 600 badeendjes kwijtge­raakt: ‘Breng er alsje­blieft eend(t)je terug’

21:53 OSS - Kinderboerderij De Elzenhoek in Oss is sinds juni al zo'n 600 badeendjes kwijtgeraakt. Ze zijn niet weggezwommen, maar bezoekers hebben ze waarschijnlijk meegenomen. En dat is niet de bedoeling, want het is best een grote kostenpost voor de kinderboerderij. ,,We zijn er een klein beetje verdrietig van.”