Politiek zit Van Mooks in bloed: ‘In de raad kun je je gelijk niet halen’

Het was nog even nagelbijten in huize Van Mook. Marloes was er net niet in geslaagd om met voorkeursstemmen in de gemeenteraad te komen. En omdat de VVD ook net naast een vierde zetel greep, moest ze afwachten of er na de collegevorming een zetel vrijkwam. ,,Ik kwam negentien stemmen tekort. Dat was hier een grote teleurstelling", geeft ze onverbloemd toe. ,,Ik ben steeds met voorkeursstemmen in de raad gekomen", wrijft vader Theo in de zere plek. ,,Je kunt beter honderd stemmen tekort komen dan negentien. Dat is alleen maar pijnlijk.”