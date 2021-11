Pontjes zetten ondanks corona en het hoge water nog ruim 25.000 mensen over

De mondkapjesplicht en het houden van 1,5 meter afstand weerhielden fietsers en voetgangers er niet van om met het pontje de Maas over te gaan. Toch noteerden beide ‘lijnen’ wel een min van circa 2000 ten opzichte van 2019, toen corona nog een ver-van-onze-bed-show was. In 2020 werd er niet gevaren. Demen-Batenburg telde in 2021 13.322 passagiers ten opzichte van ca 15.500 twee jaar geleden. Ravenstein-Niftrik ging van ongeveer 14.000 naar 11.878.

Pontje bij Gouden Ham is uitzondering

Dat past in de lijn van de andere acht veren van Uiterwaarde, dat ook fietsers en voetgangers overzet op de Waal, Lek en Rijn. De tien veren gingen er samen ongeveer 20.000 overtochten op achteruit. Het weer, en dan met name het hoge water afgelopen zomer, speelde naast corona ook een rol in de daling. Alle veren waren ruim drie weken uit de vaart.

Opvallend was het goede jaar van het pontje dat bij de Gouden Ham in Appeltern vaart. Dat was de laatste tien jaar nooit populairder dan afgelopen seizoen met 7520 overtochten.

De fiets- en voetveren gaan zaterdag 30 april weer in de vaart.