Pony geparkeerd bij boswachter Maashorst: eigenaar gezocht

Boswachter Janneke de Groot deed via Twitter een oproep om het paardje terug te krijgen bij zijn of haar eigenaar. Het dier was gevonden in het begrazingsgebied en was daarna met een spanband die als leidsel dienst deed vastgebonden aan een paaltje langs de weg bij het kantoor van Staatsbosbeheer.

Terwijl de roodbruine pony zich daar doodgemoedereerd te goed deed aan de klaver in de berm, werd de politie ingeschakeld. Die achterhaalde dat het dier, het zou gaan om een Shetlander, wel gechipt was. Alleen was de eigenaar via die chip niet te achterhalen. De politie is nu ook via de eigen social media-kanalen op zoek naar iemand die een roodbruine pony kwijt is.