Pop-upwinkel Shoeby wordt permanente winkel op de Heuvel in Oss

Shoeby is een winkelformule van de Van Deursen Group, hetzelfde bedrijf dat tot 2018 eigenaar was van de grote V&D-winkel aan het Walplein. Nadat het bekende warenhuis failliet ging, vestigde Shoeby zich tijdelijk in het pand. Dat beviel kennelijk zo goed dat de winkel vervolgens nog van de gemeente Oss werd gehuurd toen die de nieuwe eigenaar werd. Nu het pand binnenkort tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor het Walkwartier , kiest Shoeby ervoor om zich permanent in het Osse centrum te vestigen.

De winkelketen betrekt de winkelruimte die The Sting achterlaat op de Heuvel. Centrummanager Jack van Lieshout sprak in oktober zijn treurnis uit over het vertrek van die keten uit Oss. Nu is hij blij dat Shoeby het gat opvult. ,,Het is een populaire formule die goed bij het centrum past.” Eerder besloot ook de andere tijdelijke winkel in het voormalige V&D-onderkomen om in het Osse centrum te blijven. De Speelgoed Outlet verhuisde naar de winkel die CoolCat achterliet op de Heuvel.