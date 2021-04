Populariteit Ossermeer heeft keerzijde: ‘Zonde als zo'n mooi gebiedje naar de knoppen gaat’

Historie van klooster Nazareth Ravenstein als uitgangs­punt voor kunstwerk Betsy Sche­pers-van Loon

23 april RAVENSTEIN - De Ravensteinse kunstenares Betsy Schepers-van Loon (75) is uitverkoren om een kunstwerk te realiseren in de voortuin van het voormalige klooster Nazareth in het centrum van Ravenstein. In 2006 vertrokken er de laatste zusters JMJ. Momenteel wordt het gemeentelijk monument omgebouwd tot een huurcomplex met 18 duurzame woningen. Naar verwachting wordt het kunstwerk in het najaar onthuld.