Porsche-garage Schmidt-Oss wil in bedrijfsomvang verdubbelen én er rijden al negen ‘Von Schmidts’ rond

Een onverwach­te laatste kans in Antilliaan­se ‘gouden generatie’ voor Heeswijker Ayrton Statie

11:00 Hij heeft een atypische carrière, Ayrton Statie (26) uit Heeswijk-Dinther. Want wie kan nu zeggen dat hij actief international is, terwijl hij in de afgelopen 2,5 jaar slechts één wedstrijd in het betaald voetbal speelde? ,,Dit is de laatste kans om mezelf te laten zien.”