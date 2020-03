Porsche op de kop in sloot in Oijen

Extra granuliet­stort in Over de Maas, SP stelt kamervra­gen

9:56 LITH/ALPHEN - De vergunning voor de stort van granuliet in zandwinningsplas Over de Maas wordt verruimd. Naast de al vergunde 500.000 ton mag er nog eens 250.000 ton granuliet in de plas tegenover Lith gestort worden. Dat zorgt voor grote verbazing in politiek Den Haag; de SP heeft Kamervragen gesteld.