Pot geld voor organisatie kleine kermissen in Oss

OSS - Met alleen de stemmen van GroenLinks en D66 tegen steunt een grote meerderheid in de Osse gemeenteraad het structureel beschikbaar maken van een kermisfonds voor de kleine kernen. Organisaties kunnen hieruit maximaal 2500 euro per jaar putten om hun evenementen mogelijk te maken.

Tot drie jaar geleden organiseerde de gemeente de kermissen in plaatsen als Megen, Ravenstein en Haren. Dat lukte steeds moeilijker, omdat exploitanten geen droog brood konden verdienen met hun attracties. Ze braken hun zaak voortijdig op en waren niet te porren voor een vervolg. De gemeente gooide de handdoek in de ring, maar stelde wel een tijdelijk fonds in voor kernen om zelf iets te organiseren. De gedachte was dat als het evenement door de gemeenschap werd gedragen er allicht meer animo kwam.

Dat is in verschillende plaatsen aardig van de grond gekomen, constateert wethouder Thijs van Kessel (VVD). ,,De inzet van de lokale bevolking en ondernemers is van essentieel belang gebleken. Zonder horeca-uitbater die wil investeren of de vrijwillige inzet van inwoners om er een succes van te maken lukt het niet. Als wij er met dit kleine steuntje in de rug voor kunnen zorgen dat er minstens eens per jaar een geslaagd evenement in het dorp plaatsvindt, dan lijkt me dat een goed idee.”

Verkiezingscampagne

D66-fractieleider Frans Molenkamp oordeelde dat de verkiezingscampagne is begonnen. ,,VDG kan hier weer goede sier mee maken in de dorpen. Waarom komt dit een week voor we over de begroting gaan praten op tafel? En waarom krijgen de Osse wijken niks?” Omdat die al via de wijkstichtingen financieel worden gesteund om activiteiten op touw te zetten, reageerde Van Kessel. Hij zegde toe om nog met een overzicht te komen van de bereikte resultaten van het tijdelijke steunfonds. De meeste partijen stemden donderdagavond al in met het kermisfonds.