Pot van 30.000 euro per jaar voor projecten amateurkunst in Oss

Het Osse gemeentebestuur stemde deze week in met het beschikbaar stellen van 90.000 euro voor een cultuurfonds dat de komende drie jaar subsidies verstrekt aan verenigingen die zich richten op de amateurkunst. ,,De wens voor zo'n fonds was al opgenomen in het coalitieakkoord dat we twee jaar geleden sloten", verklaart wethouder Frank den Brok. ,,Door alle hectiek in de cultuursector is de vorming ervan wat langer blijven liggen.”