'Prachtig dat zo'n bank nu een mini-ziekenhuis is’

Open Dag Ceres in HeeschHEESCH - Eigenlijk hoopt hij er nooit meer te komen. Maar Harrie van Susteren is onder de indruk van het Gezondheidscentrum Ceres in Heesch. Hij was zaterdag een van de honderden bezoekers tijdens de open dag. ,,Het is zo mooi.”

Om zakelijke redenen is hij er wel eens eerder in het gebouw geweest. Voor een hypotheek of zo, herinnert ‘ie zich. Maar Harrie van Susteren - ‘ik woon iets verder op in Heesch’ - heeft geen enkele ambitie het gebouw en de bewoners nog vaker te frequenteren. ,,Want dit zijn plekken waar je eigenlijk zo min mogelijk moet komen.” Toch kon hij en zijn vrouw Riki de nieuwsgierigheid niet bedwingen. ,,Ik wilde wel eens zien wat ze uiteindelijk van die vroegere Rabobank hebben kunnen maken.” En het echtpaar is - zwaar - onder de indruk. ,,We hebben net alles bekeken en het ziet er echt prachtig uit. Dat ze zo iets moois van een bank hebben kunnen maken...”

Spelbreker corona

Anderhalf jaar na de officieuze start vierde het gezondheidscentrum Ceres aan de Cereslaan in Heesch zaterdag ‘eindelijk’ het openingsfeest. Het centrum draait al even op volle toeren, maar door spelbreker corona kon de feestelijk opening eerder geen doorgang vinden. Zaterdag werd er alsnog een open dag gehouden. En werd - nog steeds vanwege corona - in een kleiner en select gezelschap ook nog eens de officiële opening verricht. Die eer viel burgemeester Marieke Moorman van Bernheze ten deel. Ook zij sprak lovende woorden over het centrum en haar ‘bewoners’, uiteenlopend van huisarts tot apotheek, van tandarts tot plastische chirurgie en van orthopeed tot kindercoach.

Volledig scherm In gezondheidscentrum Ceres in Heesch licht psychologisch centrum Lambertushof de werkzaamheden toe door middel van een VR-bril. © Thomas Segers/Van Assendelft

En die loftuitingen zijn volkomen terecht oordelen ook Rachelle Hermans en Stefan van Gaal, nu nog woonachtig in Geffen, maar na de bouw van hun nieuwe huis in Vorstenbosch. ,,Het is geweldig zo'n centrum. Hier is alles wat betreft gezondheidszorg onder een dak”, stelt Hermans. En ook van Gaal ziet de potentie van het centrum. ,,Zo rondlopend en alles bekijkend kwam ik tot de conclusie dat het net is of het allemaal de bedoeling was. De indeling van het pand is volkomen logisch. En de inrichting klopt. Geffen en Vorstenbosch zijn beide te klein, maar als zo'n centrum daar zou zijn, ging er zeker naar toe.”

Waken voor gemakzucht

Dat compliment steken zakenpartners en initiatiefnemers van Ceres, Roel van Bakel en Sjon Reijers, graag in hun zak. Tevreden zien ze tijdens de open dag de gestage stroom bezoekers aan, zeker honderden. Reijers: ,,Dát zijn uiteindelijk de echte gebruikers van dit centrum. Zij moeten zich hier thuis en op hun gemak voelen. En op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met zorgverleners.” Hoewel Van Bakel en Reijers tevreden zijn over de huidige invulling van Ceres met nu dertig zorgaanbieders, waken zij voor gemakzucht. Reijers: ,,We moeten alert blijven en steeds nieuwe zaken aanbieden. Zo zijn we nu ook bezig met de komst van een longarts."

Volledig scherm De rode loper is uitgerold voor de bezoekers van de open dag van Gezondheidscentrum Ceres in Heesch. © Thomas Segers/Van Assendelft

Ook de gebruikers toonden zich zaterdag andermaal tevreden. Gerard Verheij, manager bij Karmenta roemt bijvoorbeeld het laagdrempelige karakter en de intrinsieke wens tot samenwerking. Hij vindt dat Karmenta, een specialistische praktijk voor gynaecologie en urologie prima op haar plek is in Ceres. ,,Je zou denken dat we bij of in een ziekenhuis horen. Maar dit is veel beter voor onze patiënten. En bovendien hebben we zo hele directe lijntjes met andere zorgaanbieders.” Daar is huisarts Ilse van Sonsbeek het volmondig mee eens: ,,Die korte lijntjes is de grote winst van dit gezondheidscentrum. Daardoor werkt het als een tierelier.”