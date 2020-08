'Práchtig, die nostalgische kermis mag elk jaar wel in dit park’

Kermis OssOSS - Een tweelingkermis, gescheiden door horeca op de Heuvel: een schot in de roos in coronatijden. Waar het zaterdagmiddag gezellig druk was in het Jan Cunenpark, was anderhalvemetervertier 's avonds op De Rusheuvel ondoenlijk.

Door het dolle heen zijn ze, de vierjarige Gioya en haar zusje Kyana van twee. Als volleerde visvrouwtjes scoorden ze zojuist in de 'Eendentent' hun cadeautjes. Oudste een 'shooting set' met pijl en boog, jongste een thee-set om straks thuis 'met teddybeer' een bakkie te doen. Papa Gregory Resubun (36) en mams Sanne (29) zijn minstens zo happy. Vóór hun kroost en mét deze nostalgische kermis die is neergestreken in het Jan Cunenpark. ,,Die moet de gemeente voortaan elk jaar in dit park houden", oordeelt Gregory. ,,Prachtig, joh!"

,,Ideaal voor de kleintjes", vult Sanne aan en ze duidt de voordelen van deze alcoholvrije, lommerrijke oase. ,,Geen lomperiken die je kinderen omverkegelen, geen al te heftig feestgedruis en alleen maar gezinnetjes met opa's en oma's met hetzelfde doel. Zoveel leuker dan die gecentraliseerde kermis van andere jaren. Daarbij komt dat we vanwege een verbouwing tijdelijk bij Gregory's ouders wonen; de voorbije weken was de aandacht voor de meiden wat minder. Dan komt zo'n kermis op een goed moment."

Met een maximum van 250 volwassenen en een onbeperkt aantal kinderen is met het kermis-social-distancing in het park niks mis. Dat ziet ook Toon Megens (74), de zichzelf 'kermisgek' noemende Ossenaar, die in zijn jeugdjaren nog rondreisde met de familie Saedt van de Grand Carrousel uit 1890. ,,Kijk om je heen, meer hoeft een kermis niet te zijn. Jammer dat de luchtschommels ontbreken. Ik heb trouwens net die met veel bombarie aangekondigde expositie van kermisfoto's gevonden. Was tien kèrrùs niks: twaalf foto's in totaal."

Anderhalvemetervertier

Uren later blijkt anderhalvemetervertier op De Rusheuvel schier ondoenlijk. Ja, desinfectie voor de handen is er prima geregeld en her en der kondigen borden de coronaregels aan maar van afstand-handhaving op het kermispark in nauwelijks sprake. Gelukkig is het niet proppen geblazen in de grootvermaak-attracties. ,,Nee, we zaten niet dicht op elkaar", roepen de vriendinnen Marlou Bijveld (15) en Phileine Bal (14) na hun ritje in de Reactor zowat in koor. ,,Maar heftig was het wel", wil Marlou nog wel kwijt. ,,Ben kei-duizelig. En mijn benen zijn door dat gedraai platgedrukt. Maar het was die 3,50 euro zeker waard."

Terwijl het aan de Rusheuvelstraat na de zeven uur-stortbui ineens nóg drukker wordt, wil een aanwonend echtpaar toch wel even kwijt dat er een paar 'dingetjes' zijn die steken. Eerstens de matige communicatie van de gemeente richting buurt. Hij: ,,We moesten op kliknieuws lezen dat de kermis hier zou komen." Verder is er de enorme parkeeroverlast in de aanpalende straten. Zij: ,,De hele wijk staat klem." En tot slot de herrie, na sluiting om 23.00 uur, die de kermisexploitanten maken bij hun naborrel. Hij: ,,Je hoort tot een uur of twee hun gesprekken; om zes uur gaat bij mij echter wel de wekker. Prima deze oplossing met de kermis op dit evenemententerrein; als het dan maar eenmalig is."

Quote Noem het maar een ontlading van gevoelens. We mógen weer. Frank Vale, medeorganisator

Medeorganisator Frank Vale snapt de grieven en vertelt over het treintje dat de organisatie graag had laten rijden tussen Eikenboomgaard en Burchtplein en kermispark. ,,Mocht niet vanwege de RIVM-regels. Voor ons is het ook elke dag weer bijstellen geblazen. Daarom wijst nu een parkeerwacht bezoekers óók op het terrein bij de hockeyclub. En onze eigen herrie? Weet je, dit is voor veel exploitanten hun eerste kermis na acht maanden zonder inkomsten. Noem het maar een ontlading van gevoelens. We mógen weer."

‘Exploitanten gaven met gulle hand’ Een dikke duim voor de kermismensen geeft ze, deze medewerkster van het Osse Verdihuis. Donderdagmiddag maakte ze met een exploitant een rondje langs diens collega’s met het verzoek om gratis munten voor kinderen die met hun ouders noodgedwongen in de opvang verblijven. “Naar de kermis gaan en geld uitgeven aan een ritje zit er voor hen helaas niet in. De exploitanten - niemand uitgezonderd - gaven met gulle hand. Ondanks het feit dat zij het vanwege corona nu zelf ook minder hebben, gaven ze met warme glimlach uit eigen zak hun munten. Ik weet zeker dat er dezer dagen heel wat kinderen met blije gezichtjes naar de kermis wandelen. Fantastisch wat deze mensen hebben gegeven.”

Volledig scherm Vlak na de opening van de kermis aan de Rusheuvel te Oss. © Van Assendelft Fotografie