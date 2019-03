Prachtige optocht in Schottelzakkenrijk

DEURSEN-DENNENBURG - Een lang lint van mooie creaties trok zaterdag door de straten van Deursen, één van de kernen Over d'n Dam. In carnavalstijd heten deze dorpen het Schottelzakkenrijk.

De wagens worden door de deelnemers zelf voort getrokken. De muziek die klinkt, is aangenaam en nergens te hard.

Ravenstein is in de Deursense optocht flink vertegenwoordigd. Op zondag trekken veel creaties nogmaals, deze keer zijn de straten van Ravenstein het decor.

Mini-shows

Veel groepen maken voor hun wagen een show. Dit heeft tot gevolg dat voortgang af en toe wat stagneert. De toeschouwers kunnen zaterdag in een stralende zon de mini-shows wel waarderen.

Een van de loopgroepen had het licht laten schijnen over LICHT. Zowel groot als klein had iets met licht.