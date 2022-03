Premier Rutte komt naar Oss voor nationale 5 mei-lezing, De Korte spreekt over Titus Brandsma

Noord-Brabant is dit jaar de gastprovincie voor de nationale viering van de bevrijding. Het formele deel vindt in de ochtend plaats in theater De Lievekamp. Gijs Tuinman, drager van de militaire Willems-Orde, geeft daar de 5 mei-lezing. Onder anderen premier Mark Rutte en Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, zijn daarbij aanwezig. Net als een aantal Kamerleden.

In de middag ontsteekt de premier het vrijheidsvuur in Den Bosch. Maar ook in Oss gaat het programma dan nog heel wat uurtjes door. Op verschillende locaties zijn lunches, tentoonstellingen en een vrijheidswandeling. Ton Bastings houdt een lezing over de Tweede Wereldoorlog door de ogen van Osse geliefden.

Freedomband

Om 14.00 uur worden alle Ossenaren uitgenodigd om het lied ‘Iedereen is van de wereld’ ten gehore te brengen. Individueel of met een hele groep, thuis of in het park. Zo moet de hele gemeente een heuse Freedomband vormen. Bij speeltuin Elckerlyc staan alle activiteiten daarna in het teken van sprookjes, in theater Hoessenbosch in het teken van muziek en in zowel de Ruwaard als Geffen zijn sport- en spelactiviteiten.

Volledig scherm Onno Hoes spreekt tijdens een eerdere dodenherdenking in Oss. © BD

Een dag eerder is bisschop Gerard de Korte al in de stad. Hij is op 4 mei gastspreker tijdens de dodenherdenking bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Dat heeft alles te maken met de heiligverklaring van de beroemde Osse geestelijke Titus Brandsma, later deze maand in Rome.

Aandacht voor Joodse gemeenschap

Het complete programma werd woensdagmiddag uit de doeken gedaan in gemeentehuis. Dat viel samen met de presentatie van een nieuw lespakket voor het basis en middelbaar onderwijs over de Tweede Wereldoorlog. Daarin is veel aandacht voor de Joodse gemeenschap in de stad en de kwalijke rol die de gemeente in de oorlogsjaren vervulde. Van wel 120 Joodse gezinnen werd toen de woning afgepakt of de huisraad geroofd. Exact een jaar geleden verscheen daarover een kritisch rapport. Met het lespakket wil Oss nu meer aandacht geven aan die geschiedenis.