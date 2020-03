Premiére van de CityBoy: de eerste emissievrije mobiele kraan bij Spierings in Oss

videoOSS - De City Boy. Het is een bijna aandoenlijke naam voor het grote, gele gevaarte van zo'n 13 meter lang, 2,5 meter breed en 30 meter hoog. De eerste elektrische hijskraan van de wereld werd in Oss gemaakt en gisteren officieel gepresenteerd door fabrikant Spierings Mobile Cranes. Een goede timing, nu de bouwwereld staat te springen om 'groen' grootmaterieel.

Of zoals directeur Koos Spierings in zijn openingsspeech aangeeft: "De stikstofcrisis zorgt in de bouw voor de vraag naar snelle levering van elektrische machines." Zo vlekkeloos als de presentatie de donderdagmiddag verliep, zo hobbelig was de weg naar het uiteindelijke resultaat. Want ook al staan de vier enorme kranen vandaag glimmend klaar voor de eerste afnemers, het bedenken, ontwikkelen en bouwen van de eerste hybride mobiele torenkraan ter wereld, dat was een titanenklus. Spierings: "Zeker in combinatie met de crisis van tien jaar geleden, die ons bedrijf hard trof en we noodgedwongen mensen moesten laten gaan."

Innovatief

Alle facetten van het bedrijf komen langs tijdens de première van de 'City Boy'. Visueel ondersteund met de nodige bedrijfsfilmpjes 'daar houden we bij Spierings van', afgemonteerd met bombastische blockbuster muziek en spectaculaire beelden, waarvoor de imposante kranen zich goed lenen. Daarin is onder meer te zien hoe oprichter van het bedrijf Leo Spierings en geestelijk vader van de SK487-AT3 - zoals de technische naam van de kraan luidt - de eerste krabbels zette voor het ontwerp ten tijde van de genoemde crisis in 2009. Hij besefte toen al dat het bedrijf innovatief moest handelen om uiteindelijk te kunnen overleven.

"De echte aanleiding was om gewicht te winnen en alle nodeloze componenten uit de kraan te halen." Zo kwam Spierings uit bij een elektrische aandrijving in plaats van de logge Dieselmotor. Daardoor kan de kraan emissievrij en stil zijn werk doen en ook elektrisch de stad in- en uit rijden. Voor het rijden op de snelweg heeft de kraan een kleine dieselmotor om 80 kilometer per uur te kunnen halen.

Volledig scherm Premiére van de SK487-at3 CityBoy: De eerste emissievrije mobiele kraan bij Spierings te Oss. Op de foto geeft machinist Thomas de Jong (midden) uitleg aan Ron Nederhoff (rechts). Links directeur Koos Spierings. © Van Assendelft Fotografie

Verfijnde techniek

Vanaf 2010 zijn de ontwerpen gefaseerd verfijnd, net als de techniek. En nu, een decennium later, kunnen de eerste City Boys de weg op. Al zijn ze vooral gemaakt voor het binnenstedelijk gebied. Want compacter en kleiner, maar wel hoger.

"Een lang traject, maar het resultaat is een belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts op het gebied van duurzaamheid binnen de bouwwereld", aldus Spierings, die aangeeft dat er veel belangstelling is voor de City Boy. Uit binnen- en buitenland. Grote kraanspecialisten als Nederhoff en de Koninklijke Saan, mochten gisteren hun City Boy meenemen naar alle uithoeken van Nederland. Er werd met smart gewacht op dit moment, zo vertellen vier directeuren tijdens een panelinterview. "We moeten er mee aan de slag. We willen er mee aan de slag", benadrukt CEO Rutger Alferink van Koninklijke Saan.

Want duurzaamheid, het is een 'hot topic', vooral in de bouwwereld. 'De groene koers' is niet voor niets ingezet door Bouwend Nederland, geeft vice voorzitter George Raessens aan. Hij benadrukt het belang van het opschonen van de machines in de bouw. Reassens uit zijn zorgen over de stikstofcrisis, net als alle andere sprekers dat doen. "De City Boy is een doorbraak. Er zijn geen excuses meer om er niet mee te werken. Want hij is er nu. En: "Het is niet dé oplossing voor de stikstof crisis, maar wel een belangrijk deel van de oplossing."