Primeur in De Lievekamp: tijdens musical ‘Kruimeltje’ voor het eerst gebarentolk op podium

Ook voorstelling voor blinden

,,We hebben één keer eerder iets vergelijkbaars gedaan voor blinde bezoekers, maar dat is alweer jaren geleden”, weet Megens. ,,Toen zat er iemand achterin de zaal die als een soort radioverslaggever commentaar gaf van wat er op het podium gebeurde. De blinde bezoekers konden dat via een koptelefoon volgen. Zoiets gaan we dit jaar trouwens weer doen, het is alleen nog even de vraag bij welke voorstelling. Aan dat soort initiatieven werken we graag mee, want we hebben inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Iedereen moet van kunst en cultuur kunnen genieten.”