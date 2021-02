Primeur met open centrum in Oss gaat niet door: ‘De landelijke maatregelen laten het niet toe’

OSS - Voor de Osse winkels en terrassen gelden ook na 3 maart dezelfde regels als in de rest van het land. Het gemeentebestuur ziet namelijk geen heil in de pilot met een open binnenstad, zoals het centrummanagement (CMO) die voor ogen heeft.

Na pilots in voetbalstadions en theaters wilde het CMO dolgraag de primeur van het eerste open centrum. Met een paar strenge maatregelen zouden terrassen en winkels dan weer op dezelfde manier open kunnen als vóór de lockdown. Niet uit protest, maar om te bewijzen dat het op een veilige manier mogelijk is.

Het Osse college leek in eerste instantie niet onwelwillende tegenover het voorstel te staan. Maar inmiddels moet burgemeester Wobine Buijs de centrumondernemers toch teleurstellen. ,,Hoe zeer we als gemeente de wens van ondernemers snappen, het is niet mogelijk hier aan mee te werken", stelt ze. ,,De landelijke coronamaatregelen laten zo’n plaatselijke versoepeling niet toe. Je kan ook coronaproof twee mensen bij je thuis ontvangen, maar het mag gewoon niet.”

‘Heel jammer’

In haar overwegingen verwijst Buijs naar een soortgelijk plan dat eerder door het landelijk Veiligheidsberaad van burgemeesters is afgekeurd. ,,Dat is heel jammer", zegt centrummanager Jack van Lieshout. ,,We zijn inmiddels namelijk een paar weken verder en in die tijd is veel gebeurd. Overal zie je mensen elkaar buiten opzoeken. Dus een vergelijking met de thuissituatie gaat mank.”

Van Lieshout is er nog steeds van overtuigd dat de proef in Oss had kunnen werken. Maar op dit moment rest hem niets anders dan zich bij het besluit van de burgemeester neer te leggen. ,,Het is niet anders. Op eerdere momenten heeft het college wél goed meegedacht en een lans voor ondernemers gebroken. Daar moet je ook eerlijk over zijn.”