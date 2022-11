Prins Frank d'n Urste onthuld in Knorrenrijk Haren

Frank is 32 jaar en zijn hele leven al woonachtig in Haren. In het dagelijks leven is hij werkzaam als projectleider bij Arjan Brok tuin- en zwembadinrichting. In Haren is Frank zeker geen onbekende. Hij is leider van het vijfde elftal van Vita, zit in de organisatie van het dorpsfeest en is hij voorzitter van jeugdvereniging PJOS, waar hij vroeger samen met Koen leider was.