Prins Harold d'n Twidde heerst over Lithoijen

Prins Harold d’n Twidde, in het dagelijks leven Harold Reuser 45 jaar, is eigenaar van Bloemerie 88 in Oss. Druk dus met zijn eigen bloemenzaak. Daarnaast is hij lid van toneelvereniging EMM in Lithoijen en sport hij graag. Als zijn adjudante koos Harold Tanja van den Hoof, 44 jaar. Harold en Tanja kennen elkaar als sinds de lagere school en zijn onafscheidelijk van elkaar. Tanja woont in Lith heeft een relatie met Maarten en is moeder van Bob en Eva. Tanja werkt middels detachering voor verschillende gemeenten.