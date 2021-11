Prins Niek d'n Urste zwaait scepter over jubilerend Weversrijk Nistelrode

Blinde vlekken zijn menselijk, hoe je ermee omgaat, is wat telt

Blinde vlekken zijn rare dingen, je weet pas dat je ze hebt, als iemand je erop wijst. Zo blijkt onze regio een blinde vlek te zijn in het luchtkwaliteitmeetsysteem. Bespottelijk natuurlijk, als je bedenkt dat juist deze regio hard getroffen is door eerst Q-koorts en daarna Covid. Dat er na de ontdekking van Q-koorts niet direct een dik meetstation is neergezet, is onbegrijpelijk, maar dat de provincie nu de aanvraag voor een meetstation in Bernheze afwijst, is welhaast misdadig.

