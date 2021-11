Prins Porcus van Krullendonk (Heesch) is een vrouw: Evelyne van Oort

Prins Porcus en haar adjudant werden zaterdagavond onthuld tijdens een besloten feestje dat vanuit De Pas live werd gestreamd. Voor de eerste keer in 50 jaar is prins Porcus een vrouw.

Evelyne van Oort (50) is geboren in Heesch en werkt als zorgmanager. Zus Yolanda is apothekersassistente. Hun motto voor komend carnaval is ‘Met dees twee zussen is het feest niet te sussen.’