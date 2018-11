Prins Roel 1 is de heerser van Nachtgraversrijk

Bij gebrek aan een eigen feestzaal (de Petjesbar brandde op 9 augustus 2017 af, red.) werd het prinsenbal in zaal Thekes in Herpen gevierd. Nadat een aantal kandidaten tijdens het onthullingsspel ‘Prinsenjacht’, een variatie op Miljoenenjacht, minder geluk hadden met hun koffer, bleek in het koffertje dat Roel van Dinther opende, de ultieme opdracht te zitten om dit jaar prins te worden van het Nachtgraversrijk. Roel van Dinther is 26 jaar en woont met zijn vriendin Jenny Ermers in Overlangel. Hij werkt op kantoor bij de firma Wiltec in Uden. De Prins is lid van CV Maf Mar Moi waar hij al jaren een van de kartrekkers is bij het bouwen van praalwagens. Hij benoemde Jarno Reijs als adjudant. Zijn pages zijn twee nichtjes, Anniek en Lisanne Reijs.