Prins Wilbert d’n Urste zwaait de scepter in het Bokkenrijk Oijen

‘Ommetje’ in Schaijk wordt aan openbaar­heid onttrokken

LANDERD - Het zal nog wel even duren want het college moet een nieuw voorstel formuleren, maar het veelbesproken ‘ommetje’ aan de Willevenstraat in Schaijk gaat dicht. Dat heeft de Landerdse gemeenteraad deze donderdag in overgrote meerderheid besloten.

4 november