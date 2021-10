Wouter van Summeren is een geboren en getogen Macharenaar, getrouwd met Paula en vader van Simone en Tessa. In zijn dagelijkse, werkzame leven is hij expert in het monteren van beveiligingsinstallaties bij BD Service. Jarenlang is hij al lid van de Raad van Elf van De Kiepenrijers. Daarnaast heeft hij zijn sporen in het Macharense gemeenschapsleven allang verdiend en is hij niet meer weg te denken bij de organisatie van menig evenement. Daarbij ondersteunt hij op elektrotechnisch vlak zo’n beetje alles wat nodig is en kan Macharen op hem rekenen of het nu toneel, jeugdwerk of carnaval is. Wouter was de voorbije jaren een van de drijvende krachten achter twee ‘no budget’-filmprojecten.