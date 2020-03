Prinses Mabel brengt bezoek aan ROC de Leijgraaf in Oss

Verschil maken

Na een openingswoord van Yoeri Albrecht van cultureel centrum De Balie en de inleiding van prinses Mabel, kregen studenten de mogelijkheid om in een gemeenschappelijk gesprek vragen te stellen. Eén student vroeg naar wat prinses Mabel er toe heeft doen zetten zich in te zetten voor vrijheid. ,,Vrijheid is in ons land iets vanzelfsprekends, maar zeker als je weet wat voor onrecht er in de wereld speelt is het belangrijk om stil te staan bij vrijheid. We staan niet altijd stil bij wat we zelf allemaal kunnen bijdragen aan vrijheid en tolerantie, maar iedereen kan – door kleine of grote daden – verschil maken.”