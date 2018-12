Proef gaat door: Oss shopt ook in 2019 nog raak voor ‘n knaak

OSS - De parkeerproef in het Osse centrum gaat nog zeker een paar maanden door. Op zijn vroegst in maart volgend jaar hakt de Osse politiek een definitieve knoop door over de pilot, waarbij bezoekers hun auto de hele dag kunnen parkeren voor maar 2,50 euro. De oppositie is zeer kritisch.

Sinds december vorig jaar kunnen automobilisten hun auto de hele dag parkeren in hartje Oss voor maar een knaak. Voorheen was dit 4 euro. Doelstelling was om bezoekers gemiddeld 25 procent meer tijd te laten doorbrengen in het stadshart. Om de betaalautomaten werden kleurige hoezen geschoven: ‘Shop maar raak voor een knaak’.

Maar uit een evaluatie blijkt dat het aantal verkochte parkeerkaartjes afgelopen jaar niet toenam, maar zelfs met 13 procent afnam. Dat is deels te verklaren doorat veel mensen hun dagkaartje doorgeven aan volgende bezoekers van het terrein dat ze verlaten. De verwachting is dat de opbrengsten dit jaar minimaal 350.000 euro lager zullen uitvallen dan in 2017. Over de tijd die bezoekers in het centrum doorbrengen, is minder informatie bekend. Het college wil de proef daarom met nog een jaar verlengen.

Zware kritiek

Maar daar voelt de oppositie helemaal niets voor, bleek donderdagavond in de Oss raadszaal. Daar boog de opiniecommissie ruimte zich over de pilot. Veel partijen zouden het liefst per 1 januari stoppen, zoals eigenlijk de bedoeling was. Maar dat blijkt in de praktijk lastig. Dan zou het college nog voor de kerstvakantie met een uitgewerkt alternatief moeten komen. Daarom is afgesproken dat het gemeentebestuur nog een paar maanden krijgt om met een beter onderbouwd voorstel te komen.

Met name SP’er Martijn Tonies maakt zich boos over de proef. ,,Het is werkelijk niet te geloven dat er ook maar één ambtenaar adviseert om met deze pilot door te gaan. Er is in het afgelopen jaar namelijk niets veranderd in het parkeergedrag. 85 procent van de mensen is binnen twee uur weer weg.” Hij verwijt wethouder Joop van Orsouw daarom tegen beter weten in door te gaan met de proef. Zodat hij zich achter de gemeenteraad zou kunnen verstoppen als het oude tarief weer wordt ingevoerd.

Niets van leren

Ook GroenLinks, PvdA en D66 zijn tegen verlenging. ,,De doelstellingen zijn niet behaald en daarom is het een onsuccesvolle pilot”, zegt Marvin Kling (D66). ,,Dat is niet erg. Helemaal niets leren van die uitkomst, dát is erg. Oss is nu eenmaal een stad met een korte parkeerbehoefte.”