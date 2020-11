Proef met ondersteuner huisartsen Oss leidt tot halvering verwijzingen naar GGZ

Huisartsen: ‘Het loopt spaak in de jeugdzorg’

8 april DEN BOSCH - Huisartsen zwijgen niet langer, zij maken zich ernstige zorgen over de groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg. ,,Het kan nu al elf maanden duren voordat patiënten die wij naar de GGZ doorverwijzen geholpen worden. Dat is veel te lang”, zegt Anneke Bouma, huisarts in Veghel.