Proef met pinnen op pont Megen-Appeltern

Als de proef op Appeltern-Megen slaagt, wordt het betaalsysteem in het najaar op de andere pontjes ingevoerd. ,,Want we hebben wel steeds meer last van mensen die geen contant geld bij zich blijken te hebben. En dat is dan geen onwil.” Maar de veerbaas moet er wel steeds voor terugvaren, want niet betalen betekent terug naar de vertrekoever.