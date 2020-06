Proefpark met ‘groentestroom’ duikt op aan de rand van Oss

Column Oss hóeft niet zo goedkoop te zijn

8:00 Als er mensen zijn die kunnen denken dat het een goed idee is om van een oude kerk een barokke concertzaal te maken, onder het mom van de kerk teruggeven aan de mensen, word ik een beetje ongerust. Dan heb je niet zoveel idee van wat de mensen in je dorp, pardon, Ravenstein is een stad, willen. Een beetje hoogcultuur is niet erg hoor, maar een paar kilometer verderop staat de Lievekamp, en daar kun je óók naar de Goldbergvariaties luisteren. En over een paar jaar komt ook daar het plafond naar beneden, dus dan is het net alsof je in de Luciakerk zit.