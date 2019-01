Proefrit met auto in Vinkel eindigt met uitgebrand wrak

Zuiderwa­ter­li­nie zoekt nieuwe gastheren en -vrouwen

11:33 OSS - De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Voor een deel loopt hij door de gemeente Oss. De laatste jaren groeit de bekendheid van de linie als toeristische bestemming. Om de linie in 2019 nog beter in de markt te zetten, zoekt de Zuiderwaterlinie, in samenwerking met IVN Natuureducatie, naar lokale ondernemer-ambassadeurs.