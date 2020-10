Progressief Bernheze breekt lans voor De Pas

Het wijzigingsvoorstel van Progressief Bernheze bevat drie kernpunten die het bestuur van De Pas ook zelf aangedragen heeft. Naast een miljoeneninvestering en een commerciële horecavergunning is dit voortzetting van een structurele exploitatiesubsidie.

Daarmee lijkt het woensdag gepresenteerde amendement óók een ultieme poging om het dorpshuisbestuur in het zadel te houden. Fractieleider Ellen Neelen wijst die suggestie echter met klem af: ,,Dat is helemaal niet onze bedoeling want daar gaan wij niet over. Als gemeenteraad moeten wij het hebben over De Pas en niet over het bestuur van De Pas.’’

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad van Bernheze beslist donderdagavond over een toekomstplan voor het dorpshuis van Heesch. In de voorbije maanden is over grote investeringen gesproken. Toch ligt zo'n keuze nu niet voor de hand. De coalitiepartijen CDA, Lokaal en SP vinden het te vroeg daarvoor en willen dat De Pas eerst de huishouding versobert.

Daarbij speelt mee dat de coalitiepartners weinig of geen vertrouwen meer hebben in het bestuur van De Pas. Dit bestuur heeft namelijk bij herhaling aangekondigd alle activiteiten te staken en het personeel te ontslaan als de raad niet voor een grote investering kiest. Deze insteek is veel raadsleden in het verkeerde keelgat geschoten.

‘Grote broek aangetrokken’

Ellen Neelen is milder: ,,Dat bestuur heeft misschien wel een erg grote broek aangetrokken. Maar dan nog moeten wij personen buiten de discussie houden en ons beperken tot de kaders voor de toekomst van De Pas.’’