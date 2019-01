Progressief port gemeente: ‘Laat dokters niet zomaar uit Heesch wegtrekken’

Vooral door het deze maand bekend geworden plan voor een gezondheidsplein aan de Cereslaan is in Heesch de nodige discussie ontstaan. De Cereslaan ligt daadwerkelijk aan de (noordwest-) rand van het dorp. Ouderenorganisatie KBO sprak al haar zorgen uit over de groeiende afstand tussen ouderen en huisartsen. Datzelfde deed raadslid Neelen dinsdagavond in de raadscommissie voor maatschappelijke zaken. Ze vroeg aan het college van burgemeester en wethouders om in actie te komen: ,,Bijvoorbeeld voor een spreekuur in Huize Heelwijk.’’