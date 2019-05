Progressief wil uitleg over kap eiken Heesch

Museum Jan Cunen in Oss staat komende maanden stil bij de bevrijding

10:29 OSS - Ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar vrijheid in Oss wijdt Museum Jan Cunen in Oss van 2 juni tot en met 22 september 2019 twee tentoonstellingen aan dit thema. ‘Market Garden in Oss‘ toont het publiek het lokale verhaal van Oss in 1944 en 1945 aan de hand van legendarische foto’s van Leo van den Bergh. De expositie ‘Museum van de stad - Vier de vrijheid!‘ is gewijd aan de hedendaagse verbeelding van de vrijheid door inwoners van de gemeente Oss.