Pronkzitting Herpen werkt op de lachspieren, maar ook op het gemoed

Geffense vrouw (20) met cocaïne in parfumfles­sen op Surinaams vliegveld is terug op Nederland­se bodem

9:47 GEFFEN - Een 20-jarige vrouw uit Geffen heeft vorige week enkele dagen vastgezeten in de cel in Suriname. Zij werd vorige week zaterdag op de Johan Adolf Pengel luchthaven opgepakt nadat er 1100 gram cocaïne in haar bagage werd gevonden. Inmiddels is ze weer terug in Nederland.