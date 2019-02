Pronkzittingen in Berghem vol met technische snufjes

Dorpspomp Schaijkena­ren voelen zich niet onveilig ondanks meeste regionale woningin­bra­ken

8:40 Nee, ze voelen zich absoluut niet onveilig in hun eigen Schaijk. En ja, ze lazen inderdaad wél over de meeste woninginbraken in Landerd én over de gele politiehesjes die vorige maand op 'inbrekerspad' gingen om bewoners te wijzen op inbraakgevoelige plekken.