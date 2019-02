Prorail doet op drie plekken in Oss iets aan herrie van spoor

De extra geluidsmaatregelen langs het spoor worden deze week door de gemeente aangekondigd in de wekelijkse publicaties in Oss Actueel, die als bijlage verschijnt bij huis-aan-huisblad Regio Oss. ‘ProRail overweegt op 28 locaties tussen Geffen en Ravenstein geluidschermen te plaatsen. Op een aantal andere plekken overweegt zij dempers op de rails te plaatsen of gevels van woningen te isoleren.’ Volgens het bericht krijgen alle aanwonenden dit voorjaar een brief van Prorail waarin nadere informatie over de maatregelen in hun specifieke omgeving staat.