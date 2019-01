Protest Gele Hesjes Oss zwelt bij tweede demonstratie nog niet aan

Klapper op de transfer­markt: van Oss naar United!

11:21 OSS - Nu de warmte van de feestdagen achter ons ligt en de winterse kou nog verre van verdreven is, ligt het alweer op de loer: Blue Monday, zogenaamd de depressiefste dag van het jaar. De bedenker ervan wordt al jaren door hoon achtervolgd, want de formule die hij hanteerde bleek een marketingtruc van een Brits reisbureau te zijn. Maar dat neemt niet weg dat er deze dagen wel degelijk iets is waar je knap chagrijnig kan worden: de winterstop in het Nederlandse voetbal.