Protesterende boeren bakken een bermburger bij Paalgraven

Osse bieb krijgt eigen Joris’ Kerstboom, misschien zelfs mét Joris Linssen

15:49 OSS - Een kaarsje branden voor een overleden dierbare of juist een springlevende juf in het zonnetje zetten. Het kan straks allemaal in de Osse bibliotheek, die een heuse Joris’ Kerstboom krijgt. Het is nog even afwachten of Joris Linssen, presentator van het gelijknamige tv-programma, ook echt naar Oss komt.