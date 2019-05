Provincie geeft ton voor werk aan sheddaken Oss

OSS - De restauratie en herontwikkeling van het monumentale sheddakencomplex in Oss krijgt een financiële duw in de rug van de provincie Noord-Brabant. Het provinciebestuur trekt een ton uit om het werk in en aan de voormalige tapijtfabriek van Bergoss verder te helpen.

De subsidie is bestempeld voor het behoud van de oude zaagtandconstructie en voor de manier waarop die vorm doorloopt in de daken van de zes te bouwen woningen en het nieuwe bedrijfspand. In deze commerciële ruimte neemt welness-centrum Spahuys zijn intrek. Behalve de woningen en het bedrijf is er ook een openbare buurttuin bedacht in het project dat luistert naar de naam Het Patroon.

De doeken van aannemer Peter Peters hangen al aan het hek voor de oude fabriek. Het is de bedoeling dat het werk komende maand start. Volgens initiatiefnemer Hein Koppens lijkt dat te lukken. De architect uit Heesch is de grote man achter het project dat voor resultaat moet zorgen, na jaren van mislukte plannen van anderen. De realisatie van Het Patroon neemt naar verwachting ongeveer een jaar in beslag.

De zes duurzame en gasloze woningen staan sinds een maand in de verkoop. ,,Er is volop interesse”, aldus Koppens. ,,We zijn druk bezig met de verkoop. Die verloopt naar tevredenheid.” Hij laat in het midden of er daadwerkelijk al woningen zijn verkocht.