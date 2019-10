Provincie is ook bij tweede opening van natuurbruggen Maashorst present

Interview Diaken Pieter Raaijma­kers: ‘halve pastoor’ met hele principes

13:19 UDEN/OSS - Pieter Raaijmakers verhuist op zijn 64ste als diaken van de parochie Uden naar Oss. Vooral omdat hij het niet kan vinden met de nieuwe pastoor in Uden die volgens hem ‘te los’ is in de kerkelijke leer en Raaijmakers koestert zijn principes. ‘Een hostie is geen kuukske dat je even naar binnen werkt.”’